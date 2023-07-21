Kim Kardashian'lı "American Horror Story: Delicate"ten ilk tanıtım
Kim Kardashian oyunculuk hünerlerini sergilemeye hazır! 42 yaşındaki reality şov yıldızı, Ryan Murphy'nin American Horror Story serisinin yeni sezonu olan "American Horror Story: Delicate"in ilk tanıtımında yer aldı. “Rock-a-Bye” adlı kısa tanıtım filminde Emma Roberts ve Cara Delevingne de dikkat çekiyor. Hulu'da yayınlanacak olan dizi için henüz bir tarih açıklanmadı.
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