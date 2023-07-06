Martin Scorsese imzalı "Killers Of The Flower Moon" filminden yeni fragman
Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser gibi isimlerin rol aldığı ve Cannes Film Festivali'nde prömiyeri yapılan "Killers of the Flower Moon"un fragmanı yayınlandı. Filmin yönetmen koltuğunda Martin Scorsese oturuyor. David Grann'in gerçek bir hikayeden esinlenerek yazdığı kitaptan uyarlanan film, 1920'lerde ABD'de geçiyor. Film 20 Ekim'de sinemalarda.
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