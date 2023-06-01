Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası'ndan yeni fragman
Ninja kaplumbağaların yeni maceralarını konu edinen "Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası" filminden yeni fragman yayınlandı. Filmde, yıllarca insanların dünyasından korunan kaplumbağa kardeşler, kahramanca davranışlarla New York'luların kalbini kazanmak ve normal gençler olarak kabul edilmek için yola çıkarlar. Yeni arkadaşları April O'Neil, gizemli bir suç örgütünü alt etmelerine yardım eder, ancak çok geçmeden üzerlerine bir mutant ordusu salındığında başlarından büyük işlere kalkışırlar. Film, 4 Ağustos'ta gösterime giriyor.