Hollywood Vampires grubu NTV'de: Ayağı kırılan Johnny Depp ilk kez görüntülendi
Yarın akşam İstanbul'da heyecanlı bir konser var. Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'in de üyesi olduğu Hollywood Vampires grubu, hayranlarıyla buluşacak. Star TV ve Radyo Eksen'in medya sponsorluğunu üstlendiği konser öncesi, Hollywood Vampires grubu, Radyo Eksen'den Gülşah Güray'a özel bir röportaj verdi. Röportaj sırasında Johnny Depp, ayağı kırıldıktan sonra ilk kez görüntülendi.
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