Madonna'nın sağlık durumunu ünlü organizatör Ahmet San NTV'ye anlattı
Geçtiğimiz haftalarda "ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle hastaneye kaldırılan ve taburcu olarak evine dönen Madonna, daha sonra sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunarak "İyileşme yolundayım" demişti. Hastalanmadan önce Madonna, büyük bir dünya turnesine hazırlanıyordu. "Celebration - Kutlama" adını verdiği dünya turnesi için çok yoğun çalışan ve kendisini yoran sanatçının tedavisi evinde devam ediyor. Sanatçının ertelenen konserlerinin ne zaman yapılacağı henüz belli değil. 1993 yılında konser vermek üzere Madonna'yı Türkiye'ye ilk kez getiren organizatör Ahmet San, sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
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