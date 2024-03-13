Milli mücadele tiyatro sahnesinde: Bakan Tekin ve "Cumhuriyet'e Doğru" oyuncuları NTV'ye konuştu
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde pek çok etkinlik hayata geçti. Onlardan biri de "Cumhuriyete Doğru" adlı tiyatro oyunu oldu. NTV ekibi bu özel gösterinin Erzurum temsili öncesi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve gösterinin oyuncularıyla bir araya geldi.
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