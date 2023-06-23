Mutfağın Elçileri NTV'de
Anadolu'nun zengin kültürel mirası...
Binlerce yıllık gastronomi serüveni...
Farklı ülkelerden diplomatlar, ünlü şeflerle asırlık tariflerin izinde mutfağa giriyor...
Mutfağın Elçileri, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini pişiriyor...
Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Emine Erdoğan öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile hazırlanan “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabından seçilen atıksız, sağlıklı ve zamansız tarifler...
Hindistan Ankara Büyükelçisi Virander Paul ve şef Tolgar Mireli'den "Mercimek Köftesi" (26 Temmuz Pazartesi, 16.15)
İtalya Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve İtalyan Şef Andrea Scarpa'dan "Zeytinyağlı Enginar ve Enginarlı Makarna” (27 Temmuz Salı, 16.15)
Paraguay Ankara Büyükelçisi Ceferino Valdez ve Şef Zeki Açıköz'den "Hamsi Kuşu” (28 Temmuz Çarşamba, 16.15)
Lübnan İstanbul Başkonsolosu “Mazen Kabbara” ve Şef Umut Karakuş’tan "Tahinli Piyaz” (29 Temmuz Perşembe, 16.15)
Meksika İstanbul Başkonsolosu Isabel Arvide ve Şef Hazer Amani’den Ezogelin ÇorbasI ve Kokoreç Taco (30 Temmuz Perşembe, 16.15)
Mutfağın Elçileri NTV'de...
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