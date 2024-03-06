Nuri Bilge Ceylan filmine 9 ödül: SİYAD gecesine "Kuru otlar üstüne" damgası
Sinema Yazarları Derneği tarafından düzenlenen 56'ıncı SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Törene Nuri Bige Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üstüne" tam 9 ödülle damga vurdu. Ceylan, filmin kendi filmografisinde ayrı bir yeri olduğunu söyledi. (Haber: Suat Kavukluoğlu Kamera: Mustafa Özdemir)
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Selahattin Paşalı
- Oyuncular
- Zeki Demirkubuz
- Film
- Ödül
- Merve Dizdar
- Nuri Bilge Ceylan