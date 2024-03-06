Nuri Bilge Ceylan filmine 9 ödül: SİYAD gecesine "Kuru otlar üstüne" damgası

Sinema Yazarları Derneği tarafından düzenlenen 56'ıncı SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Törene Nuri Bige Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üstüne" tam 9 ödülle damga vurdu. Ceylan, filmin kendi filmografisinde ayrı bir yeri olduğunu söyledi. (Haber: Suat Kavukluoğlu Kamera: Mustafa Özdemir)

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