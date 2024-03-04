1-7 Mart Deprem Haftası | Prof. Dr. Okan Tüysüz NTV'ye konuştu: Ülkemizde halen diri fay üzerinde yerleşim yerleri var
Türkiye'de martın ilk haftası, deprem bilincinin oluşturulması ve olası afetlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla çeşitli etkinliklerle "Deprem Haftası" olarak anılıyor. Hafta boyunca çeşitli etkinlikler, sempozyumlar ve tatbikatlar gerçekleştirilecek. 31 il, birinci derece deprem riski taşıyor. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV yayınında fay hattı üzerinde bulunan kentleri tek tek sayarak uyardı.
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