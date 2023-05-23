1 yıl boyunca ev sahibine kabus yaşattı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 yıl önce evini eşyalı olarak kiraya veren 55 yaşındaki ev sahibi, ne kirayı alabildi ne de kiracıyı çıkartabildi. 1 senenin sonunda evine girdiğinde ise hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre kiracı, evde tek bir eşyayı bile sağlam bırakmamıştı. Talihsiz ev sahibi tüm zararının karşılanmasını istiyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.