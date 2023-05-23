1 yıl boyunca ev sahibine kabus yaşattı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 yıl önce evini eşyalı olarak kiraya veren 55 yaşındaki ev sahibi, ne kirayı alabildi ne de kiracıyı çıkartabildi. 1 senenin sonunda evine girdiğinde ise hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre kiracı, evde tek bir eşyayı bile sağlam bırakmamıştı. Talihsiz ev sahibi tüm zararının karşılanmasını istiyor.

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