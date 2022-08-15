10 kent için sel, hortum ve dolu uyarısı

Afet Koordinasyon Merkezi'nden İstanbul için yoğun yağış uyarısı geldi. Akşam saatlerine kadar yağmurla birlikte dolu ve fırtına da bekleniyor. İstanbul'la birlikte on kentte tehlikeli bir hava var. NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan bugünkü hava durumu ve yapılan uyarıları değerlendirdi.
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