108 yıl önce bugün 27. Alay destan yazdı

25 Nisan 1915'te Anzak askerleri Çanakkale'de karaya çıktı. Düşman birliklerini ilk 27. Alay karşıladı, mevcudunun yarısından fazlasını şehit vermek pahasına onları durdurmayı başardı. Halis Ataksor da o askerlerden biriydi. Kolundan vurulmasına rağmen mücadeleyi bırakmadı. NTV ekibinden Yağız Şenkal, kahraman binbaşının torunu Serdar Ataksor ile görüştü.

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