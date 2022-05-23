189 promil alkollü sürücü iki çocuk annesine çarptı

İstanbul Büyükçekmece’de belediyenin sosyal tesisinde çalışan ve çöp atmak için dışarı çıkan kadına alkolü bir sürücü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan, iki çocuk annesi 42 yaşındaki İlknur Demirrenk hastanede hayatını kaybetti. 189 promil alkollü çıkan sürücü gözaltına alındı.

Haberler - İHA 23.05.2022 - 15:36 | Son Güncelleme : 23.05.2022 - 15:47

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