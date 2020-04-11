20 yıl sonra bir ilk (NTV muhabiri sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da son durumu aktardı)
Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından büyükşehirlerde, yasaktan muaf olanların mağdur olmaması için yeni düzenlemelere gidildi. İki günlük yasak boyunca toplu taşıma araçları sabah ve akşam saatlerinde kısıtlı hizmet verecek. NTV ekibinden Yağız Şenkal, bugün İstanbul'da son durumu ve izlenimlerini aktardı.
Abone ol
Paylaş
11.04.2020 - 10:19| Son Güncelleme : 11.04.2020 - 10:42
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.