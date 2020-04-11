20 yıl sonra bir ilk (NTV muhabiri sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da son durumu aktardı)

Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından büyükşehirlerde, yasaktan muaf olanların mağdur olmaması için yeni düzenlemelere gidildi. İki günlük yasak boyunca toplu taşıma araçları sabah ve akşam saatlerinde kısıtlı hizmet verecek. NTV ekibinden Yağız Şenkal, bugün İstanbul'da son durumu ve izlenimlerini aktardı.

11.04.2020 - 10:19 | Son Güncelleme : 11.04.2020 - 10:42

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