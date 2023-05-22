3 bin 600 yolcu kapasiteli Celebrity Beyond Galataport'ta
Kruvaziyer sektörünün en önemli firmalarından biri daha rotasını İstanbul'a çevirdi. Galataport İstanbul'a yanaşan yolcu gemisi Celebrity Beyond kente 3 bin 600 turist getirdi. Gemide üç Türk üst düzey yönetici olarak görev yapıyor. Yoluna yolcu almadan devam edecek olan gemi, İstanbul'da bir gece konakladıktan sonra Kuşadası'na demir atacak. (Haber: Tuana Çiftci Kamera: Kenan Kızılağaç)
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