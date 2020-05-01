3 günlük sokak kısıtlaması başladı

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması geceyarısı başladı. Güvenlik güçleri cadde ve sokaklarda denetimler yaptı. Bugün marketler 9-14 saatleri arasında açık yarın ve pazar günü daha önce olduğu gibi fırınlar da açık olacak.

NTV 01.05.2020 - 09:24 | Son Güncelleme : 01.05.2020 - 09:55

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