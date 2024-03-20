31 Mart yerel seçimleri: Hangi durumda oy geçersiz sayılacak?
Türkiye yerel yönetimlerini seçmek üzere 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Çoğu seçim bölgesinde kazananın birkaç oyla belirlendiği seçimlerde, sandıktan sonucu değiştirmesi muhtemel sayıda geçersiz oy da çıkabiliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) hangi şartlarda oyların geçersiz olabileceğini bir kez daha açıkladı. NTV ekibinden Mustafa Berber, YSK'nın görselleri eşliğinde hangi oyun geçerli hangisinin geçersiz olduğunu anlattı.
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