5 dilde "Evde kalın" çağrısı yapıldı

Coronavirüs ile mücadele için tüm yurtta çalışmalar sürüyor. Yabancıların yoğun olarak yaşadığı Antalya'da 5 dilde "Evde kalın" çağrısı yapıldı. Toplu taşıma araçlarında ve semt pazarlarında da yoğun önlemler alındı.

NTV 29.03.2020 - 16:00 | Son Güncelleme : 29.03.2020 - 17:06

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