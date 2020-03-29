Coronavirüs ile mücadele için tüm yurtta çalışmalar sürüyor. Yabancıların yoğun olarak yaşadığı Antalya'da 5 dilde "Evde kalın" çağrısı yapıldı. Toplu taşıma araçlarında ve semt pazarlarında da yoğun önlemler alındı.
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NTV 29.03.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 29.03.2020 - 17:06
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