5 yıldızlı otelde parti: Bayi toplantısında virüs unutuldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 5 yıldızlı otelde düzenlenen bayi toplantısında virüs tedbirleri unutuldu. Otelin bahçesinde yaklaşık 400 kişinin katıldığı bir parti verildi. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı partide, birçok kişinin maske takmadığı da görüldü.
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ntv.com.tr 11.04.2021 - 10:48| Son Güncelleme : 11.04.2021 - 11:01
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