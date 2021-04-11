5 yıldızlı otelde parti: Bayi toplantısında virüs unutuldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 5 yıldızlı otelde düzenlenen bayi toplantısında virüs tedbirleri unutuldu. Otelin bahçesinde yaklaşık 400 kişinin katıldığı bir parti verildi. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı partide, birçok kişinin maske takmadığı da görüldü.

ntv.com.tr 11.04.2021 - 10:48 | Son Güncelleme : 11.04.2021 - 11:01

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