50 bin lira fidye için kaçırıldı, polis operasyonuyla kurtarıldı
Adana'da alacaklı oldukları kişinin ortağını döverek kaçırdıktan sonra eşinden 50 bin lira fidye isteyen 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, E.P.D'nin ihbarı üzerine zanlıların Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Adresteki B.D'yi kurtaran polis, M.B, M.E.E. ve S.A'yı (21) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan M.B. ve M.E.E. tutuklandı, S.A. serbest bırakıldı.
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NTV 29.09.2021 - 11:50| Son Güncelleme : 29.09.2021 - 12:03
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