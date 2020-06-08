65 yaş üstünden gençlere sitem

65 yaş üstü ilk kez kısıtlama olmayan pazar günü sokağa çıktı, ancak sitemleri vardı. Bir günlük sokak izninin yetmediğini dile getirdiler, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmamasına da sitem ettiler. Haber: GÖKHAN GERÇEK Kamera: TİMUÇİN İLBAYLI
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NTV Haber 08.06.2020 - 03:31| Son Güncelleme : 08.06.2020 - 03:42
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