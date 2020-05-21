65 yaş üstüne memleketine gidiş izni

65 yaş üstü kişilere memleket izni çıktı. Bugünden itibaren, bir kereye mahsus olmak üzere, tek yön seyahat izni verilecek. Açıklamayı, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Koca, salgının yayılma hızının düştüğünü de söyledi.
HES KODU NASIL ALINIR? (HABERE GİT)

NTV 21.05.2020 - 06:00 | Son Güncelleme : 21.05.2020 - 08:09

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