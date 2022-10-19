82 yaşındaki sürücü fren yerine gaza bastı

Antalya’nın Serik ilçesinde 82 yaşındaki kadın sürücü, aracını park etmek isterken fren yerine gaza basınca ortalık savaş alanına döndü. Park halindeki araçlara çarpıp kaldırma çıkan sürücü, restorana daldı ve bir ailenin yemek yediği masayı darmadağın etti. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda 2 yaşındaki bir çocuğun kazayı şans eseri yara almadan atlattığı görülüyor. Yaralanan sürücü Zülfiye Y. hastaneye kaldırıldı.
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