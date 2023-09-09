9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu: 350 metrelik dev bayrak açıldı
İzmir'in kurtuluşunun 101. yılında büyük coşku var. Kutlamalar ordunun kente girdiği Anafartalar caddesi’nde başladı. Zafer yürüyüşüne katılanlar 350 metrelik Türk bayrağını omuzlarında taşıdı. Temsili olarak kente giren süvariler Hükümet Konağı'na Türk bayrağı çekti. Kutlamalar, yürüyüşün sona erdiği Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Törene yüzlerce İzmirli ellerinde bayraklarla eşlik etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ritim grubunun gösterisinin ardından meydandaki kutlamalar sona erdi. Akşama doğru Kordon boyu ve Gündoğdu meydanında ışık gösterisi ve Fener alayı düzenlenecek. Ardından Türk Yıldızları 1. kordon'da gösteri uçuşu yapacak.
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