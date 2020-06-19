Adalar'da elektrikli araca izin yok (Ekrem İmamoğlu, faytoncuların tepkisiyle karşılaştı)

Adalar Kaymakamlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu trafik kanununa uymadığı gerekçesiyle reddetti. Araçların testi için Büyükada'ya giden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, aralarında hayvanseverlerin olduğu bir grup tarafından protesto edildi.

NTV 19.06.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 19.06.2020 - 14:03

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