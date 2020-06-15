Adalet Bakanı Gül: Ayasofya turnike ile girilen tek camidir, bu ayıp ortadan kalkmalı
Ayasofya tartışmasına ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gülden de açıklama var... Anadolu Ajansı Editör Masasına konuk olan Gül, Ayasofya, turnike ile girilen tek camiidir... Bu ayıbın ortadan kalkması hukukun gereğidir dedi.
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NTV 15.06.2020 - 13:10| Son Güncelleme : 15.06.2020 - 13:30
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