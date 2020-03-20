Adana'da kemancıdan balkonda corona virüs morali

Adana’da yaşayan keman sanatçısı Uğur Yıldırım, evinin balkonuna çıkarak mahalle sakinlerine müzik performansı sergiledi. Evlerinin balkonuna çıkan mahalle sakinleri şarkılara eşlik edip cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 20.03.2020 - 13:28| Son Güncelleme : 20.03.2020 - 13:36
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.