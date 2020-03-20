Adana'da kemancıdan balkonda corona virüs morali

Adana’da yaşayan keman sanatçısı Uğur Yıldırım, evinin balkonuna çıkarak mahalle sakinlerine müzik performansı sergiledi. Evlerinin balkonuna çıkan mahalle sakinleri şarkılara eşlik edip cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi.

NTV Haber 20.03.2020 - 13:28 | Son Güncelleme : 20.03.2020 - 13:36

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