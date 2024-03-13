AK Parti Bursa Adayı Alinur Aktaş NTV'de yanıtladı: Bursa depreme ne kadar hazır?
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Alinur Aktaş, NTV yayınında Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı. Aktaş, Bursa'da hangi projeleri hayata geçireceğini ve kentsel dönüşüm için ne vadettiğini anlattı.
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