AK Parti ile Yeniden Refah Partisi ittifak yapacak mı?
AK Parti'de seçim çalışmaları sürüyor. Dün gece genel merkezde Yeniden Refah Partisi temsilcileriyle önemli bir toplantı yapıldı. NTV'nin edindiği bilgilere göre, AK Parti, Yeniden Refah Partisi'nden istediği desteğin kapsamını genişletti. Öte yandan AK Parti'de Ankara ilçeleri için sürdürülen aday mesaisi de tamamlandı. Adayların yarın açıklanması bekleniyor. (Haber: Ahmet Örsoğlu)
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