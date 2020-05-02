NTV canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisince hazırlanan "Sosyal Medya Etik Kuralları"nı anlattı. Ünal, kurallara partisinin mensuplarının uyacağını bildirerek, diğer siyasi partilerden de aynı hassasiyeti göstermelerini istedi.
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NTV Haber 02.05.2020 - 01:36| Son Güncelleme : 02.05.2020 - 01:50
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