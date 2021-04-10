Akıncı bir testi daha geçti

Akıncı taarruzi insansız hava aracının uçuş testleri devam ediyor. Orta irtifa uçuş testi de başarıyla tamamlandı. Baykar Savunma'nın teknik müdürü Selçuk Bayraktar Akıncı'nın testlerine ilişkin yeni bir video paylaştı.

Anadolu Ajansı 10.04.2021 - 21:44 | Son Güncelleme : 10.04.2021 - 21:54

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