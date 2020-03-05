Akkuyu Nükleer Santrali'nde son durum ne?

Rusya ile ilişkilerde hassas bir dönemden geçildiği bu günlerde Rusya devlet atom enerjisi kuruluşu Rosatom yetkilileri İstanbul'da önemli bir zirveye katıldı. Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi'nde Rosatom'un Mersin'de yapımını üstlendiği Akkuyu nükleer santral inşaatı ele alındı. İnşa süreci ile ilgili son bilgiler paylaşıldı. Rus yetkililer Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib gerginiği ile ilgili ise bir yorumda bulunmadı. (Haber: Baran Bila Kamera: Cumhur Çatkaya, NTV Haber)
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NTV 05.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 05.03.2020 - 09:56
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