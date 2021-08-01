Alevler Sırtköy'e ulaştı

Antalya Manavgat'ta orman yangınıyla mücadele sürüyor. NTV ekibinden Erhan Yılmaz ve kameraman Bahattin Demir, alevlerin ulaştığı Sırtköy'e gitti. Eşyalarını kamyonlara yükleyen köylüler, alevlerin köye girmesiyle evlerini tahliye etti.

NTV 01.08.2021 - 12:01 | Son Güncelleme : 01.08.2021 - 12:08

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