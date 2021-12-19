Alkollü sürücü doktora böyle kafa attı

Aydın’ın Didim ilçesinde alkollü halde otomobil kullanırken yakalanan Tahir D., kontrol için götürüldüğü devlet hastanesinde doktora kafa attı. Acilde görev yapan Dr. Doğancan Kılıç’ın kaşına beş dikiş atıldı. Gözaltına alınan zanlı ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Haberler - ntv.com.tr 19.12.2021 - 11:27 | Son Güncelleme : 19.12.2021 - 11:35

TÜRKİYE HABERLERİ