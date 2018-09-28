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Alkollü sürücü polise çarptı
28.09.2018 - 05:12

Bartın’da alkollü kadın sürücü trafik kontrolü için kendisini durdurmak isteyen trafik polisine çarptı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yapılan uyarılara aldırış etmeyen araç sürücüsü bu sırada kendisine sağa doğru park etmesi için yönlendirmeye çalışan Turgut Çalıkoğlu isimli trafik polisine çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan trafik polisi, arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çalıkoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vücudunda bazı kırıklar olduğu belirtildi.

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