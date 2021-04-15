Almanya'ya gidip dönmediler iddiası: Belediye başkan yardımcısı görevden alındı

Malatya’da Yeşilyurt Belediyesi’nin çevre eğitimi için geçen yıl Almanya’ya gönderdiği 45 kişiden 43’ünün Türkiye’ye geri dönmemesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, geziye katılan başkan yardımcılarından Bekir Karakuş'un görevden alındığını açıkladı.

NTV 15.04.2021 - 13:34 | Son Güncelleme : 15.04.2021 - 13:47

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