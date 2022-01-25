İstanbul’da ambulans kara saplanınca itfaiye yardıma koştu
İstanbul Arnavutköy’de hamile kadını taşıyan ambulans yolda kalınca yardım itfaiyeden geldi. 22 yaşındaki Mevüde Kızgi hemen ambulanstan itfaiye aracına alındı ve hastaneye yetiştirildi. Genç kadın, Arnavutköy Devlet Hastanesi’nde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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