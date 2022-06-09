Ankara yine sele teslim oldu

Başkent Ankara üst üste ikinci kez yoğun sağanağa teslim oldu. Yollar göle dönerken çok sayıda araç ve iş yeri su altında kaldı. Yoğun yağış vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Akıntıya kapılan bir genci çevredekiler kurtardı. Göle dönen bir alt geçitten geçmeye çalışan bir kadın da iki kez suya düştü. (Haber:Özden Erkuş Kamera:Kazım Özbek)
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