Ankara'da ilginç olay kamerada: Batman yerine Amsterdam uçağına bindiler
Recep İvedik 6 filminde Konya yerine Kenya'ya gittiği sahne Ankara'da gerçek oluyordu. Ankara'dan Batman'a gidecek yolcuların ring aracı tarafından yanlışlıkla Amsterdam uçağı önünde indirilmesi karışıklığa neden oldu. Uçak içerisinde kabin ekibinin durumu fark ederek, "Batman'a seyahat edecek yolcular lütfen acele bir şekilde kendilerini kabin ekibine bildirsinler" anonsu ile uyarıldı. Bu anonsları duyan yolcular şok oldu. Kabin ekibi Batman'a gidecek olan yolcuları birkaç kez anons ederek uçaktan indirdikten sonra uçak Amsterdam'a hareket etti.
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