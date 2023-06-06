Ankara'da lokanta soygunu: Hırsız bulduğu pideyi yedi
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde girdiği lokantadan para ve cep telefonu çalan kişinin bulduğu pideyi yemesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İş yeri sahibi Ersoy İnaltekin (50), sabah lokantayı açtığında hırsız girdiğini anladığını, iş yerinin üçüncü kez soyulduğunu söyledi. Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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