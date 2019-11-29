Ankara'da yollarda kış denetimi ve önlemleri

Kara kışı Doğu'dan başlayarak etkisini gösterirken, karayollarında da önlem ve denetimler artırılıyor. Türkiye genelinde kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlıyor. Kış lastiği bulundurmayan ticari araç sürücülerine 2918 Sayılı KTK'nın 65/a maddesi gereğince 625 lira para cezası uygulanacak. Bu amaçla İçişleri Bakanlığı’nca 81 ile kış genelgesi gönderildi. O genelgede neler var? Sürücüler nelere dikkat etmeli. Gökhan Gerçek konuyu EGM Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Sarç ve JGK Trafik Eğitim Araştırma Şube Müdürü Jandarma Yarbay Hasan Taner Özbey’e sordu.
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