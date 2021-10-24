Antalya’da garip kaza: Göz göre göre çarpıştılar

Antalya’da bir motosiklet ile üzerinde üç kişinin bulunduğu scooter’ın çarpışması şaşırttı. Çünkü her iki araçtakiler de birbirlerini görüyordu ve kimse sağa ya da sola kaçmadı. Aslında yol scotter’ındı çünkü motosiklet sürücüsü ters yönden geliyordu. Birbirinin üzerine giden araçların çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yere düşerek hafif yaralandı.
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