Antalya'da inşaat işçisi üçüncü kattan düştü (O anlar kamerada)

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dış kaplama yaparken binanın üçüncü katından düşen işçi ağır yaralandı. 18 yaşındaki işçi, düştüğü sırada iskele demirlerine tutunmaya çalışarak hızını keserken, düştüğü zeminin toprak olması hayata tutunmasını sağladı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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