Antalya'da seyir halindeki otobüsün çay ünitesinde yangın çıktı
Antalya'da seyir halindeki otobüsün içecek bölümünde yangın çıktı. Otobüsün kapıları arızalanınca yolcular panik yaşadı. Yolcular camlar kırılarak kurtarıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen bir yolcu hastaneye kaldırıldı. O anlar böyle kaydedildi.
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