Antalya'da yolun tek yön olmasına güvenen kadına araba çarptı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yolun tek yön olmasına güvenen yaşlı kadın, geri gelen aracın çarpmasıyla ölümden döndü. Yayaya çarptığını fark edince otomobilinden inen sürücü ile çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından yaralanan yaşlı kadını tedavi için ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Otomobilin arka kısmında ise maddi hasar meydana geldi.
Abone ol
Paylaş
İHA 12.03.2021 - 13:48| Son Güncelleme : 12.03.2021 - 14:05
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.