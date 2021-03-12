Antalya'da yolun tek yön olmasına güvenen kadına araba çarptı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yolun tek yön olmasına güvenen yaşlı kadın, geri gelen aracın çarpmasıyla ölümden döndü. Yayaya çarptığını fark edince otomobilinden inen sürücü ile çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından yaralanan yaşlı kadını tedavi için ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Otomobilin arka kısmında ise maddi hasar meydana geldi.

İHA 12.03.2021 - 13:48 | Son Güncelleme : 12.03.2021 - 14:05

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