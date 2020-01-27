Artçı depremler ne kadar sürecek, deprem diğer fayları tetikler mi? (Uzmanlar NTV'de yanıtladı)
Elazığ Sivrice'deki 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası başlatılan kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sürsürü ilçesinde enkaz altında olduğu tespit edilen iki kişi kurtarılmaya çalışılıyor. Şu ana kadar 45 kişi sağ olarak kurtarıldı, 39 vatandaş ise hayatını kaybetti. Toplamda 1287 binada ağır hasar var. Fay hattı nerelerden geçiyor, Elazığ depremi yeni depremleri tetikler mi? Bundan sonrası için hangi iller daha riskli? Bu soruları uzmanlar NTV için yanıtladı.
27.01.2020 - 11:08| Son Güncelleme : 27.01.2020 - 11:12
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