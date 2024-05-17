TED'den gençlere şarkı: Yapay zeka ile 19 Mayıs klibi
Yapay zeka teknolojileri neredeyse yaşamın her alanında kullanılmaya başlandı. Türk Eğitim Derneği (TED) de bu yöntemle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için önemli bir çalışmaya imza attı. Gençliğin sesini duyurmak amacıyla bir şarkı yayınladı. Şarkının hem sözleri hem de klipte kullanılan çizimleri yapay zeka teknolojilerinin gençlerin sorunlarını incelemesiyle ortaya çıktı.
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