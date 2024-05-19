Kurtuluşa giden yolun ilk adımı Samsun: Milli mücadele fikri nasıl doğdu?
19 Mayıs 1919 bir milletin makus talihini yenmek için atılan ilk adımdı. Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunu geldiğini görmüş ve yeni bir mücadele için Anadolu'ya çıkmaya karar vermişti. Tüm bu planları Samsun'a çıkmadan önce yapmış ve Samsun'da halkla birlikte yeni bir başlangıç yapmıştı. Mustafa Kemal'in milli mücadele ve ulusu kurtarma fikri Harbiye'deki ögrencilik günlerinde başlamış, İstanbul Şişli'deki evde olgunlaşmıştı. NTV Program Yapımcısı Mete Çubukçu, 19 Mayıs 1919 fikrinin izini Harbiye Askeri Müzesi ve Şişli'deki Atatürk Müzesi'nde sürdü. (Kamera: Hüseyin Eroğlu)
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