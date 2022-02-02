Asker uğurlamasında sokak ortasında ateş açtı

İstanbul Fatih’te asker uğurlaması sırasında havaya ateş açan bir kişi suçüstü yakalandı. Aracın camından çıkarak tabancayla ateş açan E.A.’yı bekçiler yakaladı. Tabancasına el konulan E.A ve araçtaki arkadaşı gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen E.A.’ya ‘meskun mahalde ateş etme, trafiği tehlikeye düşürme ve ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçlarından işlem yapıldı.

Haberler - ntv.com.tr 02.02.2022 - 10:03 | Son Güncelleme : 02.02.2022 - 10:16

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