Asya’dan Avrupa’ya iyilik için koştular

Bugün İstanbul’da Anadolu yakasından başlayıp Avrupa yakasında son bulan ve dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan 43. İstanbul Maratonu yapıldı. 40 bin kişi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü aştı, Asya’dan Avrupa’ya koşarak geçti. Çok sayıda katılımcı, bir derneğe yardım toplamak için iyilik amacıyla koştu. (Haber:Korhan Varol Kamera:Bahattin Demir)
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